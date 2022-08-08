В Совфеде назвали Зеленского «не совсем здоровым» после слов о переговорах Сенатор Цеков назвал Зеленского «не совсем здоровым» после отказа от переговоров из-за референдумов на Украине

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Киевские власти «глубоко заблуждаются», думая, что в России «сидят и ждут» переговоров с Украиной и конкретно с ее президентом Владимиром Зеленским, заявил NEWS.ru сенатор Сергей Цеков. Член Совфеда от Крыма отметил, что РФ своими действиями на Украине заставит Евросоюз и США уважать Москву. Он также предположил, что Зеленский «не совсем здоров и не совсем адекватен» и постоянно себе противоречит.

Если они думают, что мы все здесь сидим и ждем переговоров с Зеленским, то глубоко ошибаются. Мы надеемся, что благодаря усилиям ВС РФ и добровольцев Украину освободят от нацизма. Если Украина в каком-то виде и останется, то нейтральной и антинацистской. Я стараюсь смотреть Зеленского, его заявления. Видно, что человек не вполне адекватен, не совсем здоровы. Часто себе противоречит, — подчеркнул Цеков.

Собеседник добавил, что у подконтрольных России украинских регионов есть только один путь — воссоединение с РФ. По его мнению, в противном случае Киев может прибегнуть к массовым убийствам граждан на этих территориях.

Глава Запорожской области Евгений Балицкий 8 августа подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с РФ. Документ был подписан в рамках форума общественного движения «Мы вместе с Россией» в Мелитополе.

Ранее заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что референдум по вхождению в состав России состоится в любом случае. Он отметил, что этот референдум станет «очень важным» для всех территорий, перешедших под контроль РФ.