«Другого пути нет»: сенатор о референдуме в Запорожье Сенатор Цеков заявил, что у утраченных Украиной регионов только один путь — воссоединение с Россией

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

У подконтрольных России украинских регионов есть только один путь — воссоединение с Россией, предположил в беседе с NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его мнению, в противном случае Киев может прибегнуть к массовым убийствам граждан на этих территориях.

Думаю, что все, кто реально оценивает ситуацию в регионах, находящихся под контролем ВС РФ, понимают, что другого пути кроме воссоединения с РФ — нет. В ином случае будет нечто другое — массовые убийства [украинскими военными] граждан на оставленных территориях, — заявил Цеков.

Он подчеркнул, что Украина начиная с 2014 года «тотально запугивает» своих граждан, и напомнил про события в Одессе в том же году.

Это государство (Украина. — NEWS.ru), где абсолютно неуважительно относятся к человеку, убить его без суда и следствия ничего не стоит, — предположил Цеков.

Он также напомнил, что утраченные Украиной в ходе спецоперации регионы «были российскими и за них были отданы миллионы жизней наших предков».

Никакого другого пути, кроме как воссоединения Запорожья, Херсона, Харькова с Россией, я считаю, у этих территорий нет, — подытожил Цеков.

Глава Запорожской области Евгений Балицкий 8 августа подписал распоряжение о проведении референдума о воссоединении региона с РФ. Документ был подписан в рамках форума общественного движения «Мы вместе с Россией» в Мелитополе.

Ранее заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что референдум по вхождению в состав России состоится в любом случае. Он отметил, что этот референдум станет «очень важным» для всех территорий, перешедших под контроль РФ.