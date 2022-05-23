В Совфеде назвали единственную тему для диалога с Украиной Сенатор Клишас заявил, что единственная тема для диалога с Украиной — «денацификация» и «демилитаризация»

Андрей Клишас / Фото Federation Council of Russia/via Global Look Press

Единственными темами для переговоров с Украиной являются «денацификация» и «демилитаризация», написал в своём Telegram-аккаунте член Совета Федерации РФ Андрей Клишас. В своём сообщении сенатор назвал руководство Украины «киевской хунтой», а саму страну — «бывшей Украинской ССР».

Переговоры с Украиной возможны только на предмет денацификации и демилитаризации той части бывшей Украинской ССР, которую пока еще контролирует киевская хунта при помощи западных инструкторов и натовского оружия, — написал он.

Ранее сенатор заявил, что мирные переговоры Москвы и Киева не продвигаются, потому что западные политики решили уничтожить Украину в противостоянии с Россией. Он добавил, что неонацисты слышат ободряющие высказывания якобы о своей грядущей победе и действуют соответственно.