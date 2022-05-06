Клишас: Запад решил уничтожить Украину в противостоянии с Россией Сенатор Клишас заявил, что политики Запада решили уничтожить Украину в противостоянии с РФ

Андрей Клишас / Фото Совет Федерации/flickr.com

Мирные переговоры Москвы и Киева не продвигаются, потому что западные политики решили уничтожить Украину в противостоянии с Россией, написал член Совета Федерации РФ Андрей Клишас в своём Telegram-канале. Он добавил, что неонацисты слышат ободряющие высказывания якобы о своей грядущей победе и действуют соответственно.

Никак иначе нельзя оценить заявления западных политиков о том, что они хотели бы видеть Украину, которая выиграла противостояние на поле боя. Неонацистская хунта в Киеве эти сигналы Запада слышит и действует соответственно, — сказал Клишас.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал происходящее вокруг Украины прокси-войной коллективного Запада против России. Причём к экономической битве с Москвой готовились заблаговременно, отметил он на заседании Совбеза ООН.

Также дипломат отметил, что в Кремле не сомневаются в предварительной подготовке Запада. Об этом говорит скорость, с которой запустили санкционный маховик против России, заключил он.