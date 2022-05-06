Небензя: события вокруг Украины стали прокси-войной Запада против России

Василий Небензя / Фото Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал происходящее вокруг Украины прокси-войной коллективного Запада против России. Причём, к экономической битве с Москвой, готовились заблаговременно, отметил он на заседании Совбеза ООН.

Сегодня — это не война на Украине, как вы говорите. Это прокси-война коллективного Запада с Россией. Вы как будто только и ждали этого момента, чтобы запустить маховик репрессий против России, — заявил дипломат.

Он добавил, что в Москве не сомневаются в предварительной подготовке Запада. Об этом говорит скорость, с которой запустили санкционный маховик против России, подчеркнул Небензя.

Ранее стало известно, что посольство России в Вашингтоне заявило: США следует отказаться от санкций против Москвы, поскольку это является контрпродуктивным курсом. По мнению дипломатов, рубль укрепляется, что свидетельствует об устойчивости российского финансового сектора и экономики в целом. Меры давления не достигнут своих целей, отметили в дипмиссии.