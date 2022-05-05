Посольство в Вашингтоне: в США поняли последствия санкций против России Посольство в Вашингтоне призвало США отказаться от антироссийских санкций

Фото Ting Shen/Xinhua/Global Look Press

Посольство России в Вашингтоне заявило, что США следует отказаться от санкций против Москвы, поскольку это является контрпродуктивным курсом. По мнению дипломатов, рубль укрепляется, что свидетельствует об устойчивости российского финансового сектора и экономики в целом, сообщает РИА Новости.

Призываем американских коллег отказаться от подобного контрпродуктивного курса. Меры давления не достигнут своих целей. Продолжающееся укрепление рубля свидетельствует об устойчивости российского финансового сектора и экономики Российской Федерации в целом. Это признают и сами эксперты из западных стран, — отметили в дипмиссии.

Также дипломаты подчеркнули, что антироссийские санкции в энергетической сфере ведут к нестабильности на рынке углеводородов. Как следствие — растёт стоимость топлива, что признают и в Вашингтоне, считают в посольстве.

Ранее стало известно, что 20 апреля США ввели новый пакет антироссийских санкций, под которые попали 30 физических лиц и ещё 40 юрлиц, сообщили в американском Минфине. В список вошли компании Константина Малофеева, его сын Кирилл, глава банка «Открытие» Михаил Задорнов и топ-менеджеры, а также зампред Центробанка Ксения Юдаева и Транскапиталбанк (ТКБ), являющийся оператором новой российской платёжной системы Hello.