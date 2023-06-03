В Совбезе РФ готовят меры против задумок Запада Совбез готов противостоять попыткам Запада спровоцировать экономический кризис в России

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Совет безопасности России разрабатывает меры, направленные на блокировку попыток Запада спровоцировать в стране экономический кризис и обострение социальной обстановки, сообщила пресс-служба аппарата СБ. Она уточнила, что одним из направлений работы государственного органа является укрепление экономического суверенитета страны.

Совбез занят решением задач по повышению качества жизни россиян, обеспечения макроэкономической устойчивости и сбалансированности территориального развития страны.

Отдельный акцент делается на разработке мер, направленных на блокирование попыток стран Запада спровоцировать в России экономический кризис, несущий в себе угрозу обострения социальной обстановки в стране, — подчеркнула пресс-служба аппарата СБ.

Президент России Владимир Путин, являющийся председателем Совбеза, 2 июня на оперативном совещании с постоянными членами СБ призвал не позволить недоброжелателям раскачать ситуацию внутри страны.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что экспертные сообщества в США и других странах Запада не скрывая обсуждают заказ на расчленение России. По его словам, западные державы хотят уничтожить Россию, поскольку она мешает им установить глобальное доминирование в мире.