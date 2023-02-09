В СФ заявили, что в Польше «воскресли мерзкие средневековые болячки» Джабаров: Польша хочет возглавить крестовый поход против России и стать новой восточной империей

Фото: Piotr Twardysko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Мерзкие средневековые болячки» вновь воскресли в Польше, поэтому премьер-министр республики Матеуш Моравецкий желает России неудачи в СВО на Украине, заявил NEWS.ru первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Сенатор подчеркнул, что Варшава хочет возглавить крестовый поход против РФ, но у нее никогда не хватит потенциала стать новой восточной империей.

Таким образом Джабаров прокомментировал интервью Моравецкого итальянской газете Corriere della Sera — политик назвал поражение РФ смыслом жизни Варшавы и Евросоюза.

Воскресли старые мерзкие средневековые болячки, память. Польша мечтала стать главной восточной славянской империей, боролась с Россией. В 1612 году поляки захватили Кремль, но их выгнали. Выбросили при Наполеоне, но они не успокоились. Многие поляки сотрудничали с Гитлером. Мы думали, что при ОВД эти болячки исчезнут. Оказалось, что это не так. Ведут себя безобразно, именно Россия дала им свободу после Второй мировой, именно Российская империя отправила их в свободное плавание, — отметил Джабаров.

Сенатор добавил, что слова Моравецкого о том, что РФ должна пройти путь Германии после Гитлера и заслужить место среди цивилизованных стран — «верх цинизма».

Польша немного переоценивает свои силы, желая возглавить крестовый поход против России. Моравецкий спит и видит новую славянскую империю во главе с Польшей. Думаю, он разочаруется: никакого поражения РФ в СВО не предвидится. Тогда посмотрим, что он скажет в ответ. Надеюсь, что политический век таких руководителей Польши, как Дуда и Моравецкий, будет коротким. Думаю, что польский народ избавится от них — ведущих страну против восточного соседа в лице РФ, — подытожил Джабаров.

Ранее Моравецкий заявил, что смыслом жизни для Варшавы и Европы является поражение России в ходе специальной военной операции на Украине, сообщает газета Corriere della Sera. Кроме того, он одобрил решение Германии поставить танки Leopard 2.