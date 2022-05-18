В России увеличен максимальный размер льготной и семейной ипотеки Мишустин: максимальный размер льготной и семейной ипотеки увеличат до 30 и 15 млн рублей

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Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о решении правительства увеличить максимальные размеры льготной и семейной ипотеки. Теперь он составляет 30 и 15 миллионов соответственно, передаёт ТАСС.

Правительство увеличило максимальный размер кредита для льготной, а также семейной ипотеки соответственно до 30 млн и до 15 млн рублей​, — заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

С 1 мая в России появились новые льготы и низкая ставка по льготной ипотеке. Так, семьям начали выплачивать новое пособие для детей от 8 до 17 лет, а кредитование в свою очередь должно заработать по ставке 9% для всех категорий граждан

Ранее в Госдуме предложили обеспечить молодые семьи социальным жильём. Тогда депутат Госдумы Нина Останина отметила, что одной льготной ипотеки недостаточно для решения всех проблем, с которыми сталкиваются родители.