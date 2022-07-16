В России упростили регистрацию ввозимых из-за границы автомобилей Мишустин упростил регистрацию ввозимых из-за границы авто, отменив установку ГЛОНАСС

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, корректирующее порядок регистрации автомобилей, которые ввозят физические и юридические лица из-за границы на территорию России. На сайте кабмина сообщается, что упрощенный порядок регистрации авто, предусматривающий отмену системы ГЛОНАСС, будет действовать до 1 февраля 2023 года.

Речь идет о временной отмене одного из обязательных требований к техническому оснащению машин — теперь их можно использовать без устройств вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС», — сказано в сообщении.

До настоящего времени комплект такого оборудования был обязательным условием для ввоза и постановки автомобиля на учет в ГИБДД. Теперь из-за санкций Запада у российских производителей систем вызова экстренных служб возникли проблемы с поставками комплектующих.

За время отсрочки компании — производители систем вызова экстренных служб, как предполагается, смогут перенастроить логистические цепочки, — сказано в заявлении кабмина.

«ЭРА-ГЛОНАСС» — это российская государственная система экстренного реагирования при авариях, которая обеспечивает получение информации о ДТП на автодорогах в РФ.

Ранее вице-премьер Денис Мантуров сообщил о сокращении продаж и производства автомобилей в России в 2022 году на 50%. Он назвал автопром наиболее уязвленной отраслью.