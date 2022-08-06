МИД России оценил вероятность ядерных испытаний в КНДР МИД России: КНДР может провести ядерные испытания в ближайшее время

Фото: Korean Central News Agency/Korea News Service via AP/ТАСС

Испытание межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-17

КНДР может в ближайшее время провести испытания ядерного оружия на полигоне Пхунгери, заявил заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий, передает ТАСС. По его словам, Пхеньян отказывается идти на односторонние уступки, а санкции в отношении страны уже исчерпали себя. Он также напомнил, что Россия не признает КНДР как ядерное государство.

Вероятность проведения северокорейцами ядерного испытания, конечно, существует. КНДР проводит работы на полигоне Пхунгери, однако делать прогнозы о его вероятности и тем более сроках мы не готовы <...>. Россия не признает КНДР в качестве ядерного государства, как и любую другую страну, которая не признана таковой в соответствии с ДНЯО, — сказал дипломат.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о недопустимости того, чтобы государства, обладающие ядерным оружием, позволяли вероятность ядерной войны. Глава международной организации обратился к этим странам с призывом отказаться от такого вида вооружения. Глава ООН при этом назвал ядерное оружие «бессмысленным».

Ранее днем глава департамента информации МИД Северной Кореи Чо Ён Сам указал, что поездка спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в демилитаризованную зону на границе Южной Кореи и КНДР подстрекает корейский народ к очередной конфронтации, за что Вашингтон «расплатится». По его мнению, это очередное проявление враждебной политики США по отношению к другим государствам.