МИД КНДР пригрозил расплатой Пелоси, посетившей Южную Корею МИД КНДР пригрозил расплатой Пелоси, посетившей демилитаризованную зону на границе Корей

Фото: Kim Min-Hee/AP/TASS

Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Южную Корею

Поездка спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в демилитаризованную зону на границе Южной Кореи и КНДР подстрекает корейский народ к очередной конфронтации, за что Вашингтон «расплатится», заявил глава департамента информации МИД Северной Кореи Чо Ён Сам. По его мнению, это очередное проявление враждебной политики США по отношению к другим государствам.

Тот факт, что Пелоси говорила вместе с южнокорейскими властями о «мощном и расширенном сдерживании», чтобы справиться с «северокорейской угрозой», и самостоятельно посетила совместную зону безопасности в Пханмунджоме, является проявлением враждебных взглядов администрации США по отношению к КНДР, — говорится в публикации на сайте ЦТАК.

Чо Ён Сам назвал Нэнси Пелоси «величайшим разрушителем международного мира и стабильности» и заявил, что Соединенные Штаты «расплатятся» за все те проблемы, которые создала Пелоси в ходе своего азиатского турне.

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси завершила свою поездку в страны Азии 6 августа. Ее турне включало посещение Сингапура, Японии, Южной Кореи и Малайзии. Кроме того, американский политик вопреки протестам со стороны Китая посетила Тайвань.

Также Пелоси посетила демилитаризованную зону на границе КНДР и Республики Корея и встретилась с военными. Американская делегация подчеркнула важность союзного альянса с Южной Кореей и выразила надежду на расширение совместной деятельности.