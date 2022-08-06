Нэнси Пелоси завершила азиатское турне Nikkei: спикер палаты представителей Конгресса США Пелоси завершила турне в Азии и вылетела из Токио

Фото: Kento Nara/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пресс-конференция с Нэнси Пелоси в Токио

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси завершила свое азиатское турне. Её самолёт покинул Японию. Об этом сообщило издание Nikkei.

По данным СМИ, спецборт с американской делегацией вылетел из Японии во второй половине дня в пятницу, 5 августа. Пелоси провела в Токио ряд встреч, включая встречу с премьер-министром страны Фумио Кисидой и спикером нижней палаты парламента Хироюки Хосодой.

В ходе встречи стороны подчеркнули важность укрепления союза между двумя странами и сотрудничества с целью реализации принципа «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

Также стороны обсудили ситуацию на Украине и вопрос ракетной и ядерной программы КНДР.

Турне Пелоси по Азии включало посещение Сингапура, Японии, Южной Кореи и Малайзии. Кроме того, американский политик посетила Тайвань — вопреки протестам со стороны Китая.

Самолёт с Нэнси Пелоси на борту приземлился на Тайване вечером 2 августа. Это был первый визит американского политика подобного уровня на остров с 1997 года. По мнению Пелоси, её поездка не противоречила политике США в отношении Китая, однако Вашингтон выступил против односторонних попыток изменить статус-кво Тайваня. Сенатор также подчеркнула, что её приезд является «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

Вечером 2 августа Народно-освободительная армия Китая приступила к манёврам вблизи берегов Тайваня. Власти острова направили воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернули зенитно-ракетные комплексы. Также несколько китайских военных самолётов пролетели вблизи серединной линии Тайваньского пролива.

Министерство иностранных дел Китая объявило о контрмерах, которые будут введены в отношении Соединённых Штатов после поездки Пелоси на Тайвань. В частности, в КНР заявили об отмене телефонных разговоров между силовыми ведомствами, а также о приостановке сотрудничества в борьбе с международной преступностью.