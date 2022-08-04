Пелоси посетит ещё одну конфликтную зону AP: Пелоси намерена посетить корейскую демилитаризованную зону

Фото: Jabin Botsford - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Нэнси Пелоси

Спикер палаты представителей Сената США Нэнси Пелоси в ходе своего визита в Южную Корею намерена посетить демилитаризованую зону, также именуемую объединённой зоной безопасности. Она совместно контролируется возглавляемым США командованием ООН и Северной Кореей. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на южнокорейского чиновника.

По имеющимся данным, Пелоси станет наиболее высокопоставленным чиновником США, посетившим эту территорию с 2019 года. Тогда там побывал действовавший американский президент Дональд Трамп.

Как уточняет агентство Yonhap, Пелоси планирует посетить деревню Пханмунджом. Именно там в 1953 году был подписан договор о прекращении огня, который ознаменовал окончание Корейской войны.

Ранее Нэнси Пелоси посетила остров Тайвань, который Китай считает частью своего государства. Это был первый за 25 лет визит американского политика такого высокого уровня на остров. По мнению Пелоси, её поездка не противоречит принципу «одного Китая», однако является свидетельством «приверженности США поддержке тайваньской демократии».

В России визит конгрессвумен подвергся серьёзному осуждению. Так, представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала поездку политика на Тайвань и назвала этот шаг «оскорблением населения Китая», а США — «государством-провокатором».