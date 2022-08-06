NHK: генсек ООН призвал страны отказаться от ядерного оружия

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о недопустимости того, чтобы государства, обладающие ядерным оружием, позволяли вероятность ядерной войны. Глава международной организации обратился к этим странам с призывом отказаться от такого вида вооружения. Заявление было сделано во время выступления в Хиросиме, сообщает телеканал NHK.

У меня к ним простой призыв — навсегда откажитесь от варианта использования ядерного оружия, — рассказал Гутерриш.

Глава ООН при этом назвал ядерное оружие «бессмысленным».

Директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цонг ранее заявил, что поддержание минимального ядерного потенциала необходимо Китаю для гарантий безопасности и обеспечения национальных интересов. Дипломат добавил, что Пекин также поддерживает усилия по нераспространению ядерного оружия.

По его словам, страна никогда не стремилась участвовать в гонке вооружений. Он также упрекнул США за размещение ядерного оружия на территории Европы и призвал его вывести. По его словам, подобные действия дестабилизируют обстановку в регионе.