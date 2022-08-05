Китай захотел сохранить ядерный потенциал на «минимальном уровне»

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Директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цонг заявил, что поддержание минимального ядерного потенциала необходимо Китаю для гарантий безопасности и обеспечения национальных интересов. Дипломат добавил, что Пекин также поддерживает усилия по нераспространению ядерного оружия. По его словам, страна никогда стремилась участвовать в гонке вооружений, пишут «Известия».

КНР всегда поддерживает свой ядерный арсенал на минимальном уровне, необходимом для защиты национальной безопасности, — рассказал Фу Цонг.

Он также упрекнул США за размещение ядерного оружия на территории Европы и призвал его вывести. По его словам, подобные действия дестабилизируют обстановку в регионе.

Министр иностранных дел Китая Ван И ранее назвал включение Тайваня в региональную стратегию США «опасным и глупым» шагом. По словам дипломата, американцы своими действиями раздули напряжённость и спровоцировали конфронтацию. Он посоветовал Вашингтону «перестать мечтать о геополитических играх». Он указал на нарушения со стороны США целей и принципов устава Организации Объединённых Наций.