В России сократится количество казенных госучреждений Минфин запланировал сокращение казенных госучреждений

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Министерство финансов России намеревается предложить правительству план «по сокращению численности федеральных казенных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет правительство Российской Федерации», передает РБК со ссылкой на документ из ведомства. Сообщается, что данная мера предлагается в целях повышения эффективности управления бюджетными расходами.

В пресс-службе Минфина РБК подтвердили, что кабмин «проводит работу по оптимизации сети государственных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти «правительственного блока».

Ранее 27 марта также стало известно, что Министерство финансов России в 2023 году предложит предоставлять государственным служащим льготные условия для ипотеки. В документе ведомства говорилось , что предложенные инициативы направлены на мотивацию чиновников к «долгосрочному эффективному труду».

Как заявил один из российских госслужащих, проект подразумевает субсидирование ипотечной ставки. При этом он не смог уточнить, какого размера будет процентная ставка в случае утверждения предложений Минфина.

До этого Законодательное собрание Санкт-Петербурга рассмотрело законопроект губернатора Александра Беглова о повышении расчетных единиц для определения зарплаты госслужащих.