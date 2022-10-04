В России собрались повысить цены на игристое вино Минфин России предложил повысить минимальные розничные цены на игристое вино с 1 января 2023 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство финансов России предложило повысить минимальные розничные цены на игристое вино в 1,4 раза — до 239 рублей за бутылку объемом 0,75 литра с нынешних 169 рублей. Проект приказа опубликован на федеральном портале проектов правовых актов. Согласно документу, предлагаемое увеличение цен связано с повышением ставок акциза на игристое вино, уровнем инфляции и ростом затрат на производство.

Минимальную закупочную цену игристого вина, за исключением импорта, у производителя предлагается повысить до 166 рублей за 0,75 литра (со 118 рублей), а оптовую — до 199 рублей (со 137 рублей). Документ вступит в силу с 1 января 2023 года и будет действовать до 31 декабря 2028-го включительно.

Ассоциация виноградарей и виноделов ранее сообщила о росте спроса на отечественную продукцию за последние два года с момента вступления в силу закона о виноделии. Площадь виноградников в России каждый год растет на 4–7%.

В этом году производство тихих и игристых вин выросло на 31%. Эксперты считают, что в ближайшие годы стоит ждать удвоения объема российской продукции в сегменте качественного виноделия. На сегодня российское вино стало просто модным, поясняли в ассоциации. Отечественный продукт занимает особое место в винных картах большинства ресторанов как столицы, так и городов-миллионников, чего невозможно было представить пять лет назад.