Виноделы спрогнозировали удвоение производства отечественного вина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Ассоциация виноградарей и виноделов» сообщила о росте спроса на отечественную продукцию за последние два года с момента вступления в силу закона о виноделии. Площадь виноградников в России также каждый год растет на 4–7%, сообщают «Известия».

В этом году производство тихих и игристых вин выросло на 31%. Эксперты считают, что в ближайшие годы стоит ждать удвоения объема российской продукции в сегменте качественного виноделия.

За последние четыре-пять лет наши виноделы во всех сегментах рынка, от доступного до премиума, достигли уровня качества, сравнимого с крупными производителями из «традиционно винных» стран, что было отмечено не только многочисленными экспертами в рамках международных конкурсов, но и потребителями, — сообщил изданию глава ФСРО «Ассоциация виноградарей и виноделов» Дмитрий Киселев.

На сегодня российское вино стало просто модным, поясняет специалист. Отечественный продукт занимает особое место в винных картах большинства ресторанов как столицы, так и городов-миллионников, чего невозможно было представить пять лет назад.

Профильные мероприятия также играют немалую роль в росте популярности отечественного вина. Это винный фестиваль, который впервые прошел на ВДНХ с 23 по 25 сентября. Также принимаются значительные усилия по ускорению закладки новых площадей виноградников и строительству питомников.

Ранее эксперты утверждали, что российский алкоголь к концу года наполовину заполнит барное меню отечественных ресторанов. Сейчас на эти напитки приходится только 10%.