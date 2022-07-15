В России скорректировали выплаты работающим с больными COVID-19 медикам Правительство РФ скорректировало коронавирусные выплаты медикам

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Правительство России выпустило постановление, согласно которому врачи, а также средний и младший медицинский персонал получат компенсацию за работу по диагностике и лечению COVID-19 в размере 25% оклада. Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил указ, отменяющий действие страховки отдельным категориям медицинских сотрудников по причине «стабилизации эпидемической ситуации».

Установить компенсационные выплаты в размере 25% оклада (оклада по воинской должности, оклада по занимаемой должности) оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинскую помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, — сказано в тексте правительственного постановления, опубликованного на сайте правовой информации.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что из-за роста случаев COVID-19 введение каких-либо противоэпидемических ограничений не требуется. Россиянам порекомендовали соблюдать базовые меры предосторожности. Ранее действовавшие ограничения ведомство полностью отменило в начале июля.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что с появлением новых подвидов штамма «омикрон» в России заболеваемость коронавирусом возрастет. По ее словам, необходимо подготовиться к новым вызовам, хотя эти разновидности коронавируса не вызывают заболевания в тяжелой форме.