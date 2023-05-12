В России с 2023 года опробуют новые уровни профессионального образования Путин подписал указ о реализации пилотного проекта по изменению уровней профобразования

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о реализации пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования в 2023-2024 и 2025-2026 годах. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. Проект будет реализован в МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургском горном университете, Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта и Национальном исследовательском Томском государственном университете.

Пилотный проект предусматривает: а) установление следующих уровней высшего образования: базовое высшее образование; специализированное высшее образование; б) установление уровня профессионального образования — аспирантура; в) реализацию на уровне специализированного высшего образования программ магистратуры, программ ординатуры и программ ассистентуры-стажировки, — говорится в указе.

В документе указано, что люди, отучившиеся по программе специалитета, смогут поступать в магистратуру, что не является для них получением второго или последующего высшего образования.

Кроме того, студенты программ базового высшего образования будут учиться от четырех до шести лет, а поступившие на программы магистратуры специализированного высшего образования — от одного года до трех лет.

В документе уточняется, что до 30 июня должны быть утверждены образовательные стандарты для получения высшего образования по новым правилам, а Кабмин РФ должен за два месяца определить порядок реализации пилотного проекта.

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