В России оценили идеи главы МАГАТЭ по защите ЗАЭС Постпред Ульянов: Россия поддерживает усилия главы МАГАТЭ Гросси по защите ЗАЭС

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Рафаэль Гросси

Москва поддерживает усилия главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси по защите ЗАЭС, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Twitter. По словам дипломата, Россия позитивно оценивает деятельность организации, направленную на создание зоны безопасности на Запорожской АЭС.

Россия приветствует и поддерживает усилия господина Гросси, направленные на защиту ядерной и физической безопасности на ЗАЭС. АЭС должна быть защищена от любого нападения, — написал он.

Гросси во время визита на станцию ранее заявил, что в МАГАТЭ начали разрабатывать новую концепцию для защиты ЗАЭС. Он подчеркнул, что эксперты Международного агентства по атомной энергии ранее концентрировались на возможности создания зоны безопасности вокруг АЭС, однако сейчас концепция изменилась. Организация планирует найти способы защиты самой станции. Гросси призвал принять меры для спасения ЗАЭС от атак.

Глава МАГАТЭ прибыл в Энергодар на территорию Запорожской атомной станции. Его сопровождают руководство АЭС и технический персонал. В составе делегации МАГАТЭ присутствуют специалисты из Словакии, Японии и Франции. Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа подтвердил, что трое представителей Международного агентства по атомной энергии останутся на ЗАЭС после отъезда Гросси.