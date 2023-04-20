В России могут начать продавать жилье в рассрочку Хуснуллин допустил законодательную возможность продажи жилья в рассрочку

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Рассрочка на жилье может стать инструментом развития спроса в строительной сфере наряду с ипотекой, заявил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин. По его словам, которые приводит ТАСС, рассматривается также возможность создания ссудно-сберегательных касс.

Мы смотрим возможность создания ссудно-сберегательных касс и ищем, как юридически дать возможность продажи жилья в рассрочку, — сказал он.

Ранее депутаты Госдумы Сергей Пахомов и Сергей Колунов выступили с инициативой быстрее передавать квартиры от застройщика к дольщикам в случае досрочного завершения работ. Они предполагают, что мера позволит уменьшить финансовую нагрузку на людей, которым приходится арендовать квартиру в ожидании собственного жилья. Кроме того, это также сократит и расходы застройщика, указал Колунов.

Юрист Игорь Ивлев ранее объяснил, как не стать жертвой мошенников при продаже квартиры. Он рассказал, что недвижимости можно лишиться из-за невнимательности и незнания того, как выглядит основной договор купли-продажи. По его словам, мошенники часто подсовывают этот документ продавцам жилплощади, когда предлагают им подписать предварительный договор.