В России могут начать наказывать за распространение недостоверных карт В ГД внесли проект о наказании за изображения, оспаривающие территориальную целостность России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Думу внесена инициатива об ответственности за распространение карт или изображений, оспаривающих территориальную целостность России, сообщила ТАСС пресс-служба главы комитета по безопасности ГД Василия Пискарева. Изменения вносятся в статью 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности».

К экстремистским материалам отнесут предназначенные для распространения и публичного демонстрирования картографические и иные документы и изображения, оспаривающие территориальную целостность России. Гражданам за правонарушение будет грозить до 15 суток ареста или штраф, юридическим лицам — взыскание до 1 млн рублей.

В последнее время мы видим, что активно распространяются карты и другие изображения, где оспаривается территориальная принадлежность Крыма, Курильских островов, других территорий нашей страны. Особенно опасно, когда такие материалы рассчитаны на детскую аудиторию. <...> Очевидно, что это часть гибридной войны, развязанной Западом против России, — заявил Пискарев.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее поручил проверить факт продажи детских фотообоев с картой мира, где Крым изображен частью Украины. На карте также не оказалось республик Южной Осетии, Абхазии, ЛНР и ДНР.