Володин потребовал проверить фотообои с картой мира и украинским Крымом

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить факт продажи детских фотообоев с картой мира, где Крым изображен частью Украины. Как сообщается в Telegram-канале нижней палаты парламента, к председателю Госдумы обратились жители Москвы, обнаружившие на фотообоях в магазине Leroy Merlin изображение территории Крыма как части Украины. На этой карте также не оказалось независимых республик — Южной Осетии, Абхазии, ЛНР и ДНР.

Это пример использования страной НАТО через зарегистрированную в ней компанию любой возможности для продвижения своей повестки на территории России. С этим надо бороться, — заявил Володин.

Он дал поручение комитету по безопасности направить запрос в контрольно-надзорные органы для проверки сети магазинов, где тиражируется подобная продукция, и принять оперативные меры реагирования.

Ранее на сайте Олимпиады-2020 опубликовали карту, где болельщики могут проголосовать за свою сборную виртуальными аплодисментами. На этой карте Крым был отделён от Украины пунктирной линией. Когда это заметили украинцы, они потребовали, чтобы МОК исправил ошибку. Через какое-то время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что комитет сделал это и извинился перед Киевом.