Россиянам рассказали, чем обернется ношение купальника вне пляжей

Ношение купальных костюмов вне отведенных для пляжного отдыха местах может повлечь за собой наложение штрафа или арест, сообщил юрист Илья Русяев в комментарии для Lenta.ru. По его словам, при некоторых отягчающих обстоятельствах такое правонарушение может быть расценено как мелкое хулиганство.

Если появление в купальнике в общественном месте сопровождается демонстративным нарушением норм общественного поведения, например агрессивным или вызывающим поведением, нецензурной бранью либо приставаниями к окружающим, действия могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство, — сказал юрист.

Ранее Русяев заявил, что блогерша Мария Шалаева, которая рассказала в соцсетях о полетах в закрытый аэропорт Ростова на военном самолете, может получить за это серьезное уголовное наказание. Если девушка без соответствующего допуска получила доступ к государственным тайнам в виде документов, экранов воздушного судна или переговоров военнослужащих и опубликовала их в своем посте, то она может отправиться в тюрьму на восемь лет, сказал эксперт.