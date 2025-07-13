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13 июля 2025 в 09:31

Россиянам рассказали, чем обернется ношение купальника вне пляжей

Юрист Русяев: ношение купальника вне пляжей может привести к штрафу или аресту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ношение купальных костюмов вне отведенных для пляжного отдыха местах может повлечь за собой наложение штрафа или арест, сообщил юрист Илья Русяев в комментарии для Lenta.ru. По его словам, при некоторых отягчающих обстоятельствах такое правонарушение может быть расценено как мелкое хулиганство.

Если появление в купальнике в общественном месте сопровождается демонстративным нарушением норм общественного поведения, например агрессивным или вызывающим поведением, нецензурной бранью либо приставаниями к окружающим, действия могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство, — сказал юрист.

Ранее Русяев заявил, что блогерша Мария Шалаева, которая рассказала в соцсетях о полетах в закрытый аэропорт Ростова на военном самолете, может получить за это серьезное уголовное наказание. Если девушка без соответствующего допуска получила доступ к государственным тайнам в виде документов, экранов воздушного судна или переговоров военнослужащих и опубликовала их в своем посте, то она может отправиться в тюрьму на восемь лет, сказал эксперт.

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