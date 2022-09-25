Власти РФ объяснили, возможна ли альтернативная служба при мобилизации Правительство России предупредило граждан об отсутствии альтернативной службы при частичной мобилизации

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Альтернативная гражданская служба (АГС) в условиях частичной мобилизации не предусмотрена, говорится в Telegram-канале «Объясняем.рф». Также отмечается, что минимальное и максимальное время пребывания мобилизованных в зоне проведения спецоперации на Украине не установлено, оно будет зависеть от обстановки.

Нет. Альтернативная служба при мобилизации не предусмотрена, — такой ответ был дан на вопрос, есть ли АГС при призыве по мобилизации.

В сообщении портала также отмечается, что военнослужащему полагается отпуск в соответствии с графиком отпусков подразделения, составляемым командиром.

Ранее член нацсовета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев предположил, что мобилизованные жители Москвы получат не менее 500 тысяч рублей за три месяца боевых действий. Они будут иметь некоторые преференции при получении образования и оказании медпомощи.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее обратился к уклоняющимся от мобилизации, назвав их трусами, предателями и людьми второго сорта. По его словам, таким гражданам нет оправдания, они требуют от государства соблюдения своих прав, но не собираются его поддержать.