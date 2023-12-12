В МИД РФ ответили на вопрос об участии Пашиняна в саммите глав СНГ МИД РФ: Москва направила приглашения на саммит всем главам СНГ, включая Пашиняна

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Россия направила приглашения всем лидерам СНГ на неформальный саммит в Петербурге, заявил заместитель главы МИД России Михаил Галузин, отвечая на вопрос о перспективах визита премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передает корреспондент NEWS.ru. По словам дипломата, мероприятие запланировано в Петербурге до Нового года.

Мы ждем реакции (Пашиняна. — NEWS.ru) на эти приглашения, — сообщил Галузин.

Ранее Лавров анонсировал визит премьер-министра Азербайджана Али Асадова в Москву на встречу глав правительств Содружества Независимых Государств. Он напомнил, что заседание состоится 18 декабря. Как рассказал генсек СНГ Сергей Лебедев, инициатором встречи стал глава российского кабмина Михаил Мишустин.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее призвала дождаться конкретных действий от Пашиняна в связи с его возможным участием в заседании ЕАЭС и неформальном саммите СНГ. По словам дипломата, следует формировать позицию и комментировать действия армянских властей исходя из реальности.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Пашинян может приехать на неформальную традиционную встречу лидеров стран СНГ в Санкт-Петербург. Он выразил надежду на то, что армянский премьер приедет, чтобы принять эстафетную палочку у президента РФ Владимира Путина и стать на заседании председателем.