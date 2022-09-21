В Мособлдуме предложили предоставить мобилизованным ипотечные каникулы Депутат Маликов: мобилизованным гражданам нужно предоставить ипотечные каникулы

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Сборный пункт военного комиссариата

Мобилизованным для выполнения задач спецоперации государство обязано предоставить ипотечные каникулы, заявил в интервью РИАМО депутат Мособлдумы Сергей Маликов. Кроме того, по мнению парламентария, в случае гибели бойца, оформленная на него ипотека должна быть погашена на средства бюджета.

Сейчас, понимая, что определенная часть наших жителей будет мобилизована, мы должны подумать над ипотечными гарантиями для них. <...> Вопрос с заморозкой ипотечных выплат нужно оперативно и качественно проработать. Мы не должны оставить наши семьи в трудной ситуации, — сказал парламентарий.

Он добавил, что заявление некоторых депутатов о том, что мобилизованные граждане должны в полном объеме выплачивать ипотеку, «удивляют».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поддержал решение президента России Владимира Путина о частичной мобилизации и призвал уделить особенное внимание семьям россиян, которые отправятся в зону проведения спецоперации, сообщает телеканал «360». По его словам, каждый призванный из Подмосковья резервист должен быть обеспечен всем необходимым.