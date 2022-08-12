В России признали невозможным взыскание всех долгов по ЖКХ Замглавы Минстроя Ересько: в полном объеме долги по ЖКХ взыскать невозможно

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Размер задолженности в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) на сегодняшний день достиг 1,4 трлн рублей. Часть этих долгов взыскать уже невозможно, рассказал РИА Новости замглавы Минстроя Алексей Ересько.

Он пояснил, что речь идет о долгах по предприятиям и объектам недвижимости, которые в настоящее время уже не существуют.

Это долги как жителей перед ресурсоснабжающими организациями, так и предприятий. В полном объеме взыскать их уже невозможно, — сказал замминистра.

Точную сумму невозвратных долгов собеседник агентства не назвал. Он также не сообщил, как ведомство планирует поступить с ними.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили снизить планку расходов на ЖКХ из общих доходов семьи с 22%, поскольку россиянам становится непросто платить за подобные услуги в тяжелой экономической ситуации. Глава комитета оп строительству и ЖКХ Сергей Пахомов отметил, что сейчас за ЖКХ не платят даже те россияне, которые имеют на это деньги. По его словам, это постоянная тенденция в стране.