Минстрой предложил Путину включать мебель в стоимость ипотеки Глава Минстроя Файзуллин обратился к Путину с инициативой включать мебель в стоимость ипотеки

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на совещании по развитию лесопромышленного комплекса обратился к президенту России Владимиру Путину с инициативой по включению российской меблировки квартир в ипотеку при покупке новостроек. По словам главы ведомства, такой подход позволит снизить стоимость мебели для конечного потребителя, а также обеспечит дополнительный спрос граждан на отечественную продукцию.

В целях поддержки жителей и развития лесопромышленного комплекса просим поддержать инициативу приобретения предметов мебели российского производства за счет средств ипотеки при покупке строящегося жилья, — сказал Файзуллин.

По его словам, сейчас только четверть домовладений строится из дерева, однако материал все равно набирает спрос. По сравнению с 2021 годом увеличение составило 31%, добавил глава Минстроя.

Кроме того, производители деревянных домокомплектов начнут получать субсидии для снижения цены квадратного метра. При этом цена домокомплекта должна составлять не более 3,5 млн рублей. Второе условие — нужно предоставить покупателям скидки до 10% от стоимости.

Ранее Путин заявил, что в лесопромышленной отрасли пока сохраняется высокая зависимость от иностранных партнеров. Он призвал ее преодолевать. По словам президента, ключевой вопрос — это наличие современных технологий и оборудования для переработки леса.