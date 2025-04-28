В Минфине объяснили, заменит ли ИИ сотрудников Силуанов: часть сотрудников Минфина и других организаций можно будет заменить ИИ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Антон Силуанов

Часть сотрудников Минфина России можно будет в конечном счете заменить искусственным интеллектом, заявил глава ведомства Антон Силуанов в музее Победы на марафоне «Знание.Первые». Министр отметил, что такое нововведение может коснуться и других учреждений. По словам Силуанова, речь идет о простых задачах, с которыми ИИ под силу справиться, передает корреспондент NEWS.ru.

Я думаю, что в конечном счете часть сотрудников, не только в Министерстве финансов, но и вообще в учреждениях, в экономике, можно будет заменить искусственным интеллектом. Сегодня это простые действия, с которыми может справиться ИИ. Вообще искусственный интеллект — это помощник в нашей работе. Неважно, где ты работаешь: в Минфине, на заводе или в какой-то организации, — подчеркнул министр.

Силуанов добавил, что у ИИ большая база данных, и иногда нужно посмотреть ее для принятия управленческих решений. Сегодня при составлении бюджетного плана, где участвуют тысячи организаций и министерств, часто возникают ошибки, признал министр. ИИ используется для помощи партнеров, чтобы подсказать, где правильно заполнить соответствующие формы.

Мы уже начали задействовать возможности искусственного интеллекта для облегчения нашей работы. Все равно последнее слово за человеком. Это точно, — заключил Силуанов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что кто быстрее начнет осваивать технологии ИИ в военном деле, тот получит огромные преимущества на поле боя. Глава государства призвал заняться этим вопросом.