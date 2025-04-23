Путин высказался о применении ИИ на фронте Путин призвал активнее использовать преимущества ИИ в военном деле

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Владимир Путин

Кто быстрее начнет осваивать технологии искусственного интеллекта в военном деле, тот получит огромные преимущества на поле боя, заявил президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии. Глава государства призвал заняться вопросом ИИ и ускорить производство робототехнических комплексов различного назначения, передает пресс-служба Кремля.

И кто быстрее начнет осваивать эти технологии, в данном случае в военном деле, у того и будут огромные преимущества на поле боя, — подчеркнул российский лидер.

Другой актуальной задачей глава РФ назвал развитие лазерных комплексов, которые способны поражать разные цели, в частности беспилотники. Президент отметил, что в перспективе речь идет о самолетах, ракетах и другой военной технике.

Ранее Путин указал на нехватку FPV-дронов у российских войск. Президент признался, что их очень ждут на линии фронта. По словам главы государства, у России есть планы по наращиванию производства таких БПЛА. Путин подтвердил, что знает об усилиях, которые предпринимает Минобороны в этом направлении. Работа, добавил президент, идет ежедневно.