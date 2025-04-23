Путин заявил о дефиците одного из ключевых видов оружия на линии фронта Путин: российские войска в зоне СВО испытывают нехватку FPV-дронов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Владимир Путин

Российским войскам пока не хватает FPV-дронов, их очень ждут на линии фронта, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии. Глава государства подчеркнул, что у страны есть планы по наращиванию производства таких БПЛА, передает пресс-служба Кремля.

Этих средств поражения не хватает до сих пор. Знаю про усилия, которые предпринимаются Министерством обороны, министром предпринимаются, предприятиями промышленности. Планы есть, работа идет ежедневно на самом деле, — отметил он.

Путин выразил уверенность, что все планы по наращиванию производства FPV-дронов будут выполнены. Глава государства подчеркнул, что их «очень ждут на линии боевого соприкосновения».

Российский лидер также подчеркнул, что все армии мира, а также лидеры глобальной отрасли вооружений изучают опыт России в ведении спецоперации на Украине. По его словам, российскому ОПК нужно быть на шаг впереди. Президент отметил, что необходимо эффективно приспособить вооружения к новым способам ведения боевых действий. Он добавил, что у России есть все возможности для этого.

Ранее Путин указал на необходимость внедрения опыта специальной военной операции на Украине в процесс подготовки моряков ВМФ. Глава государства отметил, что важно формировать такие программы с учетом современных тактик ведения боев.