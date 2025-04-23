Все армии мира, а также лидеры глобальной отрасли вооружений изучают опыт России в ведении спецоперации на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, российскому ОПК нужно быть на шаг впереди.
Сегодня наш опыт ведения специальной военной операции — как в части тактики, так и технического развития оружия — изучают без всякого преувеличения все армии мира, — сказал Путин.
Президент подчеркнул, что необходимо эффективно приспособить вооружения к новым способам ведения боевых действий. Он добавил, что у России есть все возможности для этого.
Ранее Путин указал на необходимость внедрения опыта специальной военной операции на Украине в процесс подготовки моряков ВМФ. Глава государства отметил, что важно формировать такие программы с учетом современных тактик ведения боев.
До этого президент России заявил, что поставки на передовую современных вооружений, включая БПЛА, будут наращиваться. При этом глава государства пообещал, что в стране будут работать над другими высокотехнологичными образцами вооружений и техники, которые массово идут в серийное производство.