Путин заявил об интересе других стран к российскому опыту СВО Путин: все армии мира изучают опыт России в ведении СВО

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Владимир Путин

Все армии мира, а также лидеры глобальной отрасли вооружений изучают опыт России в ведении спецоперации на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, российскому ОПК нужно быть на шаг впереди.

Сегодня наш опыт ведения специальной военной операции — как в части тактики, так и технического развития оружия — изучают без всякого преувеличения все армии мира, — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что необходимо эффективно приспособить вооружения к новым способам ведения боевых действий. Он добавил, что у России есть все возможности для этого.

Ранее Путин указал на необходимость внедрения опыта специальной военной операции на Украине в процесс подготовки моряков ВМФ. Глава государства отметил, что важно формировать такие программы с учетом современных тактик ведения боев.

До этого президент России заявил, что поставки на передовую современных вооружений, включая БПЛА, будут наращиваться. При этом глава государства пообещал, что в стране будут работать над другими высокотехнологичными образцами вооружений и техники, которые массово идут в серийное производство.