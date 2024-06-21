«В приоритетном порядке»: Путин о поставках вооружений в войска Путин: поставки в войска современных вооружений будут увеличены

Президент России Владимир Путин заявил, что поставки на передовую современных вооружений, включая БПЛА, будут наращиваться. При этом глава государства пообещал, что в стране будут работать над другими современными высокотехнологичными образцами вооружений и техники, которые массово идут в серийное производство.

В приоритетном порядке будем наращивать поставки в войска, на передовую, беспилотных авиасистем различных типов, бронетехники и высокоточных средств поражения, ударной авиации, комплексов обнаружения противника и контрбатарейной борьбы, систем управления и связи, — заявил Путин.

В свое врея экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран — участниц ШОС заявил, что опыт СВО оптимизирует боевую работу российских войск. На его основе развивается ОПК страны и совершенствуется система подготовки военных кадров, уточнил он.

Тогда же в Минобороны представили новые средства борьбы с беспилотниками на линии боевого соприкосновения. Модернизированное вооружение позволит повысить эффективность борьбы с FPV-дронами.

Ранее Ростех сообщил о завершении разработки 57-мм зенитного артиллерийского комплекса 2С38 «Деривация-ПВО». Российские разработчики делают все возможное, чтобы этот комплекс как можно скорее оказался в войсках и в зоне проведения специальной военной операции.