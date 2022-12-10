В Минфине допустили снижение налогов в стратегических отраслях

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Снижение налоговой нагрузки для отраслей, имеющих стратегическое значение для отечественной экономики, является оптимальной политикой в условиях ограниченных ресурсов, заявил замглавы Минфина Алексей Сазанов. Он отметил, что ряд отраслей уже получили послабления, и в 2023 году власти намерены продолжить работу по анализу налоговой нагрузки, пишут «Ведомости».

Замминистра уточнил, что налоговая нагрузка в настоящее время снижена сектор радиоэлектроники, IT-индустрию, малый и средний бизнес. Помимо этого созданы преференциальные режимы, стимулирующие инвестиции и способствующие импортозамещению в критически важных отраслях.