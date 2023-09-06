В МИД РФ отреагировали на заявления о возможности вхождения Армении в НАТО Грушко назвал большими фантазиями заявления о возможном вхождении Армении в НАТО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МИД России

Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко назвал большими фантазиями заявления председателя Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтера Фелингера о том, что Армении следует вступить в Альянс, передает ТАСС. По его словам, Ереван остается для Москвы важным союзником.

Это большие фантазии. Армения — член ОДКБ, и мы исходим из реальности, — сказал он.

Грушко отметил, что Москва продолжит работать над расширением и укреплением военного и политического сотрудничества с Ереваном.

Мы будем продолжать укреплять наше военное и политическое сотрудничество. Это наш союзник, и в сфере безопасности мы полагаемся друг на друга. И я убежден в том, что эта константа будет определяющей в наших двусторонних отношениях на годы и годы вперед, — сказал дипломат.

Ранее также сообщалось, что Армения запланировала провести совместные с США военные учения. Маневры под названием Eagle Partner 2023 будут проходить с 11 по 20 сентября. Одной из целей операции станет повышение готовности армянских войск к плановым оценкам в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эти учения вызывают настороженность. По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина, военные учения демонстрируют, что Ереван действительно пытается «уйти от России».