11 февраля 2026 в 08:47

В МИД России отреагировали на связь СВО с ограничениями торговли

Рябков: неприемлемо связывать СВО с требованиями прекратить торговлю с Россией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Неприемлемо связывать специальную военную операцию на Украине с требованием прекратить торговлю с Россией, как это делают США, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с изданием Indian Express. Так он прокомментировал то, что США связывают торговлю с конфликтом на Украине и призывают другие страны прекратить торговлю с Россией. Он подчеркнул, что для подобных санкций не должно быть места в мировой политике.

Западное понимание и объяснение происходящего не имеет ничего общего с нашим. Поэтому мы отвергаем и полностью дистанцируемся от любых попыток связать одно с другим. Не должно быть места для таких санкций и подобных связей, — отметил Рябков.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отмечал, что Индия может приобретать российскую нефть через посредников. По его словам, об этом свидетельствует увеличение объема поставок сырья неизвестному азиатскому покупателю.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Индия якобы согласилась полностью отказаться от импорта нефти из России. На сайте Белого дома опубликовали документ, в котором говорится о закупке энергоносителей у американских компаний со стороны Нью-Дели.

