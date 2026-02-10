«Никуда не денется»: раскрыт хитрый план Индии по отказу от нефти из РФ Энергетик Юшков: Индия может покупать российскую нефть через посредников

Индия может приобретать российскую нефть через посредников, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, об этом свидетельствует увеличение объема поставок сырья неизвестному азиатскому покупателю.

Россия официальную статистику не афиширует давно. При этом исследовательские центры, которые отслеживают, куда направляется российская нефть, публикуют данные, что экспорт в Индию сокращается, но при этом растет доля неизвестного получателя на азиатском рынке. Это и есть наши поставки. Просто из-за того, что против крупнейших компаний РФ были введены санкции, они работают через посредников. Это и позволяет скрывать происхождение нефти, — поделился Юшков.

Он пояснил, что Индии сейчас не следует публично демонстрировать сотрудничество с Россией через посредников. По словам энергетика, вскоре Нью-Дели должен будет подписать торговое соглашение с Вашингтоном, и это может поставить под угрозу уже достигнутые договоренности.

Я думаю, что в ближайшее время Индия всячески будет демонстрировать позитивные отношения с США, указывать на то, что они на все согласны. Но на практике, я думаю, российская нефть никуда не денется, — заключил Юшков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Индия якобы согласилась полностью отказаться от импорта нефти из России. На сайте Белого дома опубликовали документ, в котором говорится о закупке энергоносителей у американских компаний со стороны Нью-Дели.