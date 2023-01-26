В МИД РФ заявили, что ЮНЕСКО должно осудить размещение оружия в Одессе МИД России: размещение военных объектов в портах Одессы требует осуждения ЮНЕСКО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МИД России заявил, что размещение и использование Украиной военных объектов в портовой зоне Одессы требует отдельного осуждения ЮНЕСКО. Исторический центр города признали объектом исторического наследия, но о присутствии там вооружений почему-то не вспоминают, отмечается на сайте внешнеполитического ведомства.

Комитет ЮНЕСКО по вопросам исторического наследия 25 января провел экстренное заседание, на котором шесть стран поддержали заявку Одессы, при этом в числе воздержавшихся от голосования оказались 14 стран. Россия голосовала против. Глава организации Одри Азуле заявил, что признание центра Одессы объектом исторического наследия «отражает коллективную решимость», которую в ЮНЕСКО проявили для защиты города от масштабных разрушений.

Отдельного осуждения со стороны ЮНЕСКО заслуживает размещение и использование военных объектов и вооружения в портовой зоне Одессы. Однако об этом почему-то не вспоминают, — подчеркнули в российском МИД.

Ранее в постпредстве РФ заявили, что Киев скрыл от ЮНЕСКО данные о сносе памятников в историческом центре Одессы перед тем, как город включили в список всемирного наследия организации. Украинские власти также отказались предоставить информацию консультативным органам ЮНЕСКО о демонтаже объектов культуры, сославшись на военную тайну, добавили дипломаты.