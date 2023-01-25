Киев скрыл от ЮНЕСКО данные о варварском сносе памятников в Одессе Постпредство России: ЮНЕСКО включило Одессу в список всемирного наследия в обход правил

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Киев скрыл от ЮНЕСКО данные о сносе памятников в историческом центре Одессы перед тем, как город включили в список всемирного наследия организации, рассказали ТАСС в постпредстве РФ. Как указали в представительстве, украинские власти также отказались предоставить информацию консультативным органам ЮНЕСКО о демонтаже объектов культуры, сославшись на военную тайну.

Киев утаил от комитета информацию о варварском сносе памятников монументального искусства в границах объекта, отказался предоставить запрошенные консультативными органами дополнительные сведения, ссылаясь на военную тайну, — сообщили в постпредстве.

Помимо этого, в представительстве рассказали о том, что Киев пытался оказывать давление на независимых экспертов комитета, обвиняя их в политизации и пророссийской позиции за упоминания Екатерины II в качестве основательницы Одессы. Однако данная информация не была включена в досье, подготовленном со стороны Украины при включении города в список всемирного наследия.

Ни один из научно обоснованных контраргументов о необходимости доработки досье на заседании комитета услышан не был, — заявили в постпредстве.

29 декабря прошлого года в Одессе демонтировали памятник Екатерине II и ее сподвижникам. В тот же день в городе был снесен памятник российскому полководцу Александру Суворову.