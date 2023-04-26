В МИД РФ заявили, что не знакомы с мирным планом Макрона по Украине

Фото: Press Office of Ukraine/Global Look Press

Встреча Президентов Владимира Зеленского с Эммануэлем Макроном

В Министерстве иностранных дел России завили, что не знакомы с мирным планом урегулирования украинского конфликта, который предложил президент Франции Эммануэль Макрон. В пресс-службе МИД РФ рассказали «Парламентской газете», что не обладают никакой информацией о предложениях французского лидера.

У нас нет никаких данных ни по программе, ни по инициативе, о которых вы говорите, — отметили в ведомстве.

Кроме того, в пресс-службе уточнили, что уже не раз отмечали «противоречивость и лицемерие» французского руководства относительно украинского кризиса. В МИД РФ обратили внимание, что при создании мирного плана Париж продолжает поставлять оружие ВСУ и обучать украинских бойцов, сильнее затягивая конфликт. Российские дипломаты уточнили, что в связи с этим Францию трудно представить в качестве посредника.

Кроме того, Париж показал свое истинное лицо, когда бывший президент Пятой республики не постеснялся признаться, что выступал соучастником саботажа и развала Минских договоренностей, утвержденных Советом Безопасности ООН, — добавили в МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что готовы изучать любые предложения, которые имеют смысл и учитывают новые территориальные реалии и интересы России. Там также напомнили о существовании мирного плана урегулирования конфликта, разработанного в Пекине, многие тезисы из которого соответствуют позициям Москвы.

В Кремле ранее также заявили, что не получали от Парижа информации о мирном плане по Украине. Как уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Москве наслышаны о «каких-то сообщениях», но Франция до сих пор не направляла никаких предложений.