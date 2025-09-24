Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 сентября 2025 в 09:45

В МИД РФ назвали европейскую страну, которая угрожает всему континенту

Любинский: курс Германии на милитаризацию угрожает стабильности всего континента

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Курс Германии на ускоренную милитаризацию угрожает стабильности всего континента, заявил заместитель главы МИД России Дмитрий Любинский. По его мнению, которое приводит РИА Новости, подобные намерения руководства ФРГ грозят новыми претензиями на «диктат из Берлина».

Курс руководства ФРГ на форсированную милитаризацию Германии, грозящий новыми претензиями на диктат из Берлина, что способно до основания дестабилизировать континент, — поделился Любинский.

Ранее глава комитета по обороне в немецком бундестаге Томас Ревекамп заявлял, что Германия окажет содействие Украине в создании вооружений, способных поражать цели на российской территории. Речь идет о разработке средств для атак на производственные мощности и пусковые установки беспилотников в России. Берлин намерен обеспечить Киев дальнобойными системами.

До этого министр внутренних дел Германии Александр Добриндт объявил о планах по укреплению системы противодействия беспилотникам в связи с участившимися случаями использования дронов в стране. Он подчеркнул, что вопрос защиты от БПЛА станет ключевым на предстоящей в декабре конференции министров внутренних дел федеральных земель.

