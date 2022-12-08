В МИД рассказали о судьбе переговоров США и России по ДСНВ Рябков: переговоры России и США по ДСНВ не прекращены, а поставлены на паузу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МИД России

Переговоры России и США по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не прекращены, они поставлены на паузу. Об этом в интервью «Известиям» рассказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Он уточнил, что конкретная дата продолжения переговоров пока не назначена

Я думаю, это правильная оценка — они именно поставлены на паузу, они не прекращены. Мы перенесли заседание двусторонней консультативной комиссии в рамках ДСНВ, не отменили его, — сказал Рябков.

Дипломат добавил, что не берется гадать, когда стороны смогут предложить альтернативные даты.

Ранее дипломат Линн Трейси, которую выдвинули кандидатом на пост посла США в Москве, заявила: Россия должна разрешить инспекции в рамках ДСНВ, чтобы Вашингтон вступил в переговоры о соглашении на смену действующему договору. Она отметила, что в Белом доме рассматривают ДСНВ в качестве инструмента обеспечения стабильности.

28 ноября в МИД РФ заявили, что заседание двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ между Россией и США, которое должно было пройти 29 ноября — 6 декабря в Каире, перенесено на более поздний срок.

Рябков уточнил, что также ожидались контакты по линии спецслужб. О приоритетности выработки нового соглашения на смену ДСНВ, срок действия которого истекает в 2026 году, до этого заявил президент США Джо Байден.