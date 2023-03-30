В МИД рассказали о нарушении США договора СНВ Рябков: США не уведомляли Россию о приостановке выполнения обязательств по ДСНВ

Фото: Chief Petty Officer David Holmes/Keystone Press Agency/Global Look Press

Твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета для подводных лодок UGM-133A / «Trident II»

США не направляли России уведомлений ни в устной, ни в письменной форме о приостановке выполнения обязательств по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ ), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, российская сторона фиксирует нарушение договоренностей со стороны Вашингтона, передает РИА Новости.

Такого они не говорили. И если бы они в рамках своих процедур, которые отличаются, как я понимаю, от наших, приостановили выполнение Договора — в полном объеме или частично, что тоже возможно, — тогда, наверное, у них было бы право не передавать нам уведомления. Но, поскольку они этого не сделали, мы исходим из того, что своим решением не передавать нам свои данные в рамках так называемых полугодовых обменов нарушили свое обязательство в рамках ДСНВ, — сказал замминистра.

Ранее в Пентагоне заявили, что США запрашивали у России обмен данными в рамках ДСНВ, который проводится каждые полгода, но получили отказ. В связи с этим Вашингтон в качестве дипломатической контрмеры отказался предоставлять аналогичную информацию Москве, сообщил помощник министра обороны США Джон Пламб. После этого Рябков заявил, что позиция Москвы по приостановке участия в ДСНВ останется неизменной, вне зависимости от того, продолжит ли Вашингтон передавать уведомления или нет.

Президент РФ Владимир Путин объявил 21 февраля в своем послании Федеральному собранию о приостановке участия России в ДСНВ. Глава государства подчеркнул, что речь не идет о выходе из договора.