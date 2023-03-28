США не будут передавать России данные по ДСНВ из-за отказа во взаимности Пентагон: Россия отказала США в обмене информацией по ДСНВ

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Помощник главы Пентагона Джон Пламб сообщил, что США запросили у России регулярный обмен информацией в рамках договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но получили отказ. В связи с этим Вашингтон не будет передавать информацию Москве, передает агентство РИА Новости.

Только на этой неделе, это было вчера, мы вновь коммуницировали с Россией, напомнив им о приближающемся конце месяца, когда должен состояться полугодовой обмен данными <...> в рамках договора <...> Россия ответила, что не будет предоставлять эту информацию. В качестве дипломатической контрмеры США не будут предоставлять эту информацию России, — сказал Пламб.

В Пентагоне добавили, что США не имеют на вооружении новых ядерных возможностей, но ведут работу по модернизации.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков ранее назвал условием возобновления переговоров России и США по ДСНВ может стать изменение курса Вашингтона. Он отметил, что враждебность Вашингтона заметна почти во всех сферах, и речи о диалоге с ними быть не может, пока ситуация не изменится.

До этого Рябков заявил, что США активизировали усилия по возобновлению ДСНВ после приостановки участия России. По его словам, Москва по мере необходимости будет продолжать контакты с Вaшингтоном на этот счет, но пока значительных результатов на этом направлении не наблюдается.