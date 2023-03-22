Рябков, МИД РФ: переговоров с США не будет, пока ситуация не изменится МИД РФ считает, что США подорвали общие принципы ДСНВ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Рябков

Условием возобновления переговоров по ДСНВ является изменение курса Вашингтона, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Враждебные действия против нас США осуществляет практически во всех сферах... Не может быть переговоров, пока ситуация не изменится", - отметил Рябков.

"В свете деструктивных действий США решение о приостановке участия России в ДСНВ (договор о стратегических наступательных вооружениях - NEWS.ru) было вынужденным и практически неизбежным шагом. Это закономерный итог всё более глубокой деградации – по вине Вашингтона – отношений между Россией и США", - заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, выступая 22 марта на дискуссии "Мир без ДСНВ: что дальше" Международного клуба "Валдай".

По его словам, агрессивная политика США и эскалация конфликта на Украине, а также усиливающаяся гибридная война "полностью поменяли международные обстоятельства по сравнению с тем временем, когда состоялось подписание ДСНВ".

Как отметил замминистра, "США подорвали общие принципы, а также военно-политическое понимание ДСНВ. Демонстративно игнорируется согласованный сторонами ДСНВ принцип неделимой безопасности".

Также Рябков подчеркнул, что "в контексте ДСНВ имели место вопиющие провокационные акции, такие как захват объектов ДСНВ на Украине.

США, по словам замминистра, "лишили Москву возможности инспектировать объекты ДСНВ на американской территории".

Кроме того, Рябков отметил, что российская сторона больше не может "выводить за скобки фактор совокупных арсеналов США, Великобритании и Франции".