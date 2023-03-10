В МИД РФ заявили, что Москва не откажется от диалога с США по ДСНВ Рябков: РФ будет продолжать контакты с США по ДСНВ по мере необходимости

Фото: MFA Russia/via Global Look Press

Сергей Рябков

США активизировали усилия по возобновлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) после приостановки участия России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью RT Arabic. По его словам, Москва по мере необходимости будет продолжать контакты с Вашингтоном насчет ДСНВ, но пока значительных результатов на этом направлении не наблюдается.

По мере необходимости контакты с американцами будут продолжаться. Мы не можем сказать, что имеем какие-то большие результаты. Но от диалога Москва не отказывается, и мы открыты к нему, — сообщил замминистра.

Рябков также отметил, что Россия открыта для обсуждения с США нормализации работы дипучреждений двух стран. Кроме того, Россия и США продолжат обсуждение вопроса обмена заключенными по специализированным каналам.

21 февраля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что РФ приостанавливает участие в ДСНВ. При этом он отметил, что речь идет именно о приостановке участия, а не о выходе из договора, и для возврата к диалогу потребуются разъяснения о военных намерениях Парижа и Лондона.