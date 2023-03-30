Россия продолжит уведомлять США о пусках баллистических ракет Рябков: Россия по-прежнему будет уведомлять США о пусках баллистических ракет

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия будет уведомлять США о пусках межконтинентальных баллистических ракет и ракет подводных лодок в рамках договора между СССР и США от 1988 года, несмотря на приостановку ДСНВ. При этом он уточнил, что с политической и правовой точек зрения все виды информобменов Россией приостановлены, передает РИА Новости.

Но, как было заявлено еще в феврале, на добровольной основе Российская Федерация будет придерживаться центральных количественных ограничений на СНВ, установленных в договоре. И также продолжить выполнять соглашение 1988 года об обмене уведомлениями о ракетных пусках. Данное соглашение от 1988 будет нами выполняться, — заявил Рябков.

Ранее он отметил, что США расширили список собственных нарушений ДСНВ. Им никто не давал права не передавать РФ полугодовые данные о наличии ядерных вооружений, подчеркнул Рябков. По его словам, Москва будет наблюдать за тем, как США на практике будут выполнять свои обещания соблюдать положения договора.

До этого помощник главы Пентагона Джон Пламб сообщил, что США запросили у России регулярный обмен информацией в рамках ДСНВ, но получили отказ. В связи с этим Вашингтон не будет передавать информацию Москве.